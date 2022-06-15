كتائب حزب الله: العدوان التركي على العراق لن يتوقف إلا بمعادلة ردع

قالت حركة "كتائب حزب الله" العراقية إن "عدوان تركيا على العراق لن يتوقف إلا بمعادلة ردع تقوض مصالحها" فيه، وتفرض عليها إعادة النظر في سياساتها.

وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قالت الحركة إن "العدوان التركي المتواصل على العراق لا يعد خرقا للسيادة فحسب بل هو إهانة للشعب العراقي، ولمن يدعي أنه يمثل الحكومة".

واتهمت الحركة الحكومة بأنها "لا تتقن سوى الصمت تجاه الاعتداءات".

وأضاف البيان أن: "تركيا لا يمكن أن ترعوي إلا بوضع معادلات ردع أمنية، واقتصادية، وتجارية، تقوض مصالحها في العراق، حتى تعيد النظر في سياستها العدوانية".

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وأضافت أن "تواطؤ هذه الحكومة وبعض القوى السياسية، وخضوعها، هو ما جرأ المتغطرس التركي أن يحتل أرضنا، ويرتكب الجرائم البشعة بحق الابرياء، ويتمادى بحرمان العراق من حصته المائية في نهري دجلة والفرات، دون مراعاة لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة".

وختمت الحركة بيانها بالقول إن "الشعب ومقاومته العراقية على أتم الاستعداد للتصدي لهذا العدوان، وتطهير أرضنا من دنس الاحتلال التركي، الذي عليه أن يتعلم الدرس من الاحتلال الأمريكي البغيض، وكيف أذاقته المقاومة الإسلامية مر الهزيمة وذل الانسحاب".

يذكر أن تركيا أطلقت منذ منتصف إبريل الماضي عملية عسكرية شمالي العراق، قالت إنها تستهدف "حزب العمال الكردستاني" الذي تخوض معه معارك دامية منذ عقود في تركيا، وتزعم وجوده في العراق وسوريا.

المصدر: RT