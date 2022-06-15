الأمم المتحدة تعلن تقديم 16 مليون دولار لدعم 2.5 مليون محتاجٍ في لبنان

أعلنت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي، تخصيص 16 مليون دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في البلد، الذي بات 2.5 مليون شخص من سكانه بحاجة للمساعدة.

وأفاد بيان لـ"مهمة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"، بأن رشدي أعلنت أثناء اجتماعات عقدتها مع الحكومة اللبنانية، عن تخصيص 16 مليون دولار من خلال صندوق لبنان الإنساني، لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في لبنان.



ولفت البيان إلى أن عددا من التقييمات الحديثة تشير إلى "احتياج 2.5 مليون شخص حاليا في لبنان إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، يشمل هذا العدد، اللبنانيين المعرضين للخطر والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك فضلا عن استضافة لبنان لـ1.5مليون لاجئ سوري في حاجة أيضاً للمساعدات الإنسانية".



ووفق البيان، فإن "25 منظمة غير حكومية محلية ودولية ستقوم بتنفيذ 27 مشروعا قطاعيا ومتعدد القطاعات للاستجابة للاحتياجات العاجلة، وللتخفيف من المعاناة الإنسانية للسكان الأكثر عرضة للخطر من اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين في المناطق الأشد تضررا"، مبينا أنه "سيتمّ توجيه هذا التخصيص بنسبة 65% للبنانيين و31% للاجئين السوريين، وتوجّه النسبة المتبقية للمهاجرين وللاجئين الفلسطينيين".

المصدر: "الأخبار"