الأسد يصدر قانونا يسمح للمعاهد التقانية بالعمل كمراكز تصنيع وإنتاج

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا ينظم آلية اتخاذ المعاهد التقانية (التي تتبع وزارة التعليم العالي)، كمراكز إنتاج.

ويسمح القانون رقم 25 لعام 2022، للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.

وذكرت وكالة "سانا" أن القانون الجديد يهدف إلى "تطوير أسس ومعايير التدريب والإنتاج في المعاهد التقانية ولمواكبة التطورات في سوق العمل".

المصدر: "سانا"