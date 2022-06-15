وفاة زوجة وزير الداخلية التونسي نتيجة انفجار

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، متأثرة بإصابتها بحادث انفجار إثر تسرب غاز في مقر سكنهما قبل نحو شهر.

وقالت الوزارة في برقية تعزية نشرتها اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "توفيت المغفور لها بإذن الله حرم السيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الإربعاء 15 جوان 2022 نتيجة تعكر حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرا خلال الحادث المنزلي الذي تعرضت له".

وأضافت الوزارة: "يتقدم جميع أعوان وإطارات وزارة الداخلية بأحر التعازي إلى السيد وزير الداخلية وعائلته، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي يوم 16 مايو الماضي، أعلنت الوزارة أن مقر سكن الوزير شهد انفجارا بسبب تسرب غازي أسفر عن تعرض زوجته "لإصابات طفيفة" نقلت على أثرها إلى مستشفى الحروق البليغة في ولاية بن عروس القريبة من العاصمة، فيما لم يتعرض الوزير لأي أضرار.

المصدر: RT