العراق.. السجن 6 سنوات بحق "إرهابية" أوزبكية دخلت البلاد بصورة غير شرعية

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن ست سنوات بحق "إرهابية" تحمل الجنسية الأوزبكية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "المجرمة اعترفت بأنها أحد أعضاء التنظيم الإرهابي ودخلت إلى العراق عام 2015 بصورة غير شرعية مع زوجها الذي ينتمي إلى داعش وقتل في إحدى المعارك في نينوى".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرمة يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".



المصدر: RT