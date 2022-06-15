الجيس الإسرائيلي يطلق نار على حدود لبنان الجنوبية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن عناصر من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار في الهواء بهدف ترهيب مزارعين لبنانيين يعملون في أرضهم بسهل مرجعيون.

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وأفادت الوكالة الوطنية بأن "عناصر من قوات العدو، ولليوم الثاني على التوالي، أطلقت النار في الهواء لترهيب المزارعين اللبنانيين الذين يعملون في أرضهم بسهل مرجعيون في الجانب اللبناني، إذ حضرت دورية تابعة لقوات العدو مؤلفة من جيب عسكري عدد 2 إلى الطريق العسكرية المحاذية لمستعمرة المطلة، وترجل منها بعض العناصر، وقاموا بإطلاق النار في الهواء لترهيب المزارعين".

كما أكدت الوكالة أن "قوة مشاة من جيش العدو الإسرائيلي فتحت بوابة السياج التقني قبالة بلدة العديسة ونصبت خيمة إضافية خارج السياج، تمركز داخلها عدد من الجنود بحماية دبابة ميركافا، من دون خرق الخط الأزرق".

ولفتت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى أن "أصوات الانفجارات التي سمعت في القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية ناجمة عن تفجير ألغام من مخلفات الإحتلال في منطقة "آبل القمح" قرب الوزاني".

وأمس الثلاثاء، أفاد موقع"النشرة" الإخباري بأن "قوة مشاة إسرائيلية قوامها 24 عسكريا، اجتازت السياج التقني في تلّة العباد عند الطرف الشرقي ل​بلدة حولا​ بقضاء ​مرجعيون​، ونفذت هذه العناصر حملة تمشيط بمحاذاة السياج دون أن تخرق ​الخط الأزرق​"، موضحا أن "ذلك تزامن مع تمركز دبابة "ميركافا" في محيط الموقع بقصد الحماية".

المصدر: "النشرة" + "الوكالة اوطنية للإعلام"