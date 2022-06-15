سوسان: ذرائع النظام التركي لشن عدوان شمال سوريا انتهاك للقانون الدولي وتناقض مسار أستانا

قال رئيس الوفد السوري إلى المؤتمر الدولي حول سوريا بصيغة أستانا أيمن سوسان، إن "ذرائع النظام التركي لشن عدوان شمال سوريا انتهاك للقانون الدولي وتناقض مسار أستانا".

وأوضح سوسان في جلسة مباحثات رسمية، اليوم الأربعاء، في العاصمة الكازاخية، بين وفدي الحكومة السورية برئاسة سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ووفد روسيا برئاسة الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، أن "التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا وتشكل تهديدا جديا للسلم والأمن في المنطقة وتنسف كل التفاهمات السابقة ذات الصلة".

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وشدد سوسان على أن "سوريا ترفض بشكل مطلق الذرائع التي يسوقها النظام التركي للعدوان على أراضيها وترفض مطامعه التوسعية".

من جانبه أكد لافرنتييف حرص روسيا التام على حرمة وسلامة الأراضي السورية وضرورة تجنب أي أعمال تنتهك السيادة السورية وتؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة، مؤكدا أن روسيا ستستمر في بذل كل الجهود للحيلولة دون تعقيد الأوضاع في سوريا.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع الأخرى من بينها الجهود المشتركة لعودة اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية حيث كانت وجهات النظر متفقة بضرورة استمرار التنسيق المشترك حول هذه القضايا.

المصدر: سانا