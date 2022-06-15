اشتية يطالب واشنطن بوقف محاولات إسرائيل لـ"تهويد القدس"

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإدارة الأمريكية بـ"التدخل لوقف كافة محاولات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى".

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وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، طالب اشتية مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف ونائبها هادي عمرو، خلال استقباله لهما في مكتبه بمدينة رام الله، أمس الثلاثاء، طالب بـ"الضغط لوقف كافة محاولات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا".

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع الوفد الأمريكي آخر المستجدات، والأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة "تصعيد إسرائيل إجراءاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم"، حسب البيان.

وجدد تأكيده على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، وبذل كافة الجهود لإزالة العقبات أمام هذا الحل وعلى رأسها الاستيطان.

كما شدد على أهمية إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، بالإضافة إلى رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن.

وأغلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القنصلية الأمريكية بالقدس في 2019، وجعلتها قسما في سفارة واشنطن لدى إسرائيل بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.

والسبت، وصلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف إلى رام الله، حيث التقت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش زيارتها التي تستمر عدة أيام.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، في يوليو المقبل. وستكون هذه أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، منذ وصوله إلى البيت الأبيض مطلع 2021.

المصدر: الأناضول