روسيا تدعو لرفع القيود عن توريدات الغذاء إلى جميع أنحاء اليمن

دعت روسيا إلى رفع القيود عن توريدات الغذاء إلى جميع أنحاء اليمن، ورحبت بتمديد الهدنة بين الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" الحوثية لمدة شهرين آخرين.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول اليمن يوم الثلاثاء، إنه "في الفترة الأخيرة يمكن رؤية التوجهات الإيجابية أكثر فأكثر في النزاع العسكري السياسي المستمر منذ سنوات".

وبعد الترحيب بتمديد الهدنة لمدة شهرين، قال بوليانسكي: "نفهم مدى صعوبة تحقيق اليمنيين لحل الوسط هذا، وهذا ما يزيد من قيمته".

وأشار إلى استئناف عمل لجنة التنسيق الثلاثية برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أن روسيا تعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن اللجنة بشأن تشكيل فريق العمل للاتصال الدائم بشأن انتهاكات الهدنة "إشارة إيجابية".

وأشاد بوليانسك بدور المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في تطبيق اتفاق الهدنة، مشيرا إلى أن "تنفيذ الطرفين لجميع شروط الهدنة والتخلي عن الاستفزازات الأحادية الجانب سيسمح بتثبيت التوجهات الإيجابية في الأزمة اليمنية، والانتقال إلى التسوية السياسية الشاملة".

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وأضاف أنه "من شأن وقف العمليات القتالية لمدة طويلة أن يؤدي إلى تهيئة الأجواء المواتية لإطلاق مفاوضات سياسية جادة عن مستقبل البلاد".

وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي بديل لمفاوضات يمنية – يمنية "تراعي مصالح ومباعث القلق لجميع الأطراف".

وأضاف أن "هذا هو شرط لا بد منه لإحلال الاستقرار في البلاد والعودة إلى الحياة السلمية"، مؤكدا على ضرورة مواصلة الحوار المباشر بين ممثلي مجلس القيادة الرئاسي وحركة "أنصار الله"، ومضيفا أن روسيا ستواصل الجهود الدبلوماسية للتواصل مع الطرفين من أجل إيجاد حلول وسط بينهما.

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد، مؤكدا أنه "من الضروري بذل الجهود من أجل رفع القيود عن نقل المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الحيوية إلى جميع أنحاء اليمن دون أي تمييز، وبغض النظر عن الجهة التي تسيطر على تلك الأراضي".

المصدر: تاس