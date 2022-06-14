رئيس فنزويلا يزور قطر في إطار جولته الشرق أوسطية

توجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، إلى دولة قطر الغنية بالطاقة في إطار جولته الشرق أوسطية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن مادورو كان في استقباله بمطار الدوحة الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.

لم تكن هناك معلومات فورية أخرى عن جدول زيارة مادورو لقطر، وهي مورد رئيسي للغاز الطبيعي ومضيفة كأس العالم لكرة القدم 2022.

تأتي زيارة مادورو بعد أن سافر إلى إيران لعقد اجتماعات مطلع الأسبوع، بما في ذلك مع المرشد الأعلى علي خامنئي. بعدها توجه مادورو إلى دولة الكويت الصغيرة الغنية بالنفط يوم الإثنين.

يقوم مادورو بجولة في أوراسيا بعد أن قرر الرئيس جو بايدن عدم دعوته إلى قمة الأمريكتين، التي بدأت الخميس. وشملت رحلته أيضا كلا من الجزائر وتركيا.

المصدر: AP