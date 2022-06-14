المفوضية الأوروبية: سنوقع غدا اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل لتصدير الغاز إلى أوروبا
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن يوم غد الأربعاء سيتم توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى أوروبا بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل.
وقالت فون دير لاين في تغريدة عبر "تويتر": "أنا ممتنة لأن إسرائيل ستزيد من إمدادها بالطاقة إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضافت: "غدا سنتخذ خطوة مهمة تتسم بتوقيع اتفاق ثلاثي بشأن الغاز بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر".
وتابع: "كما سنوحد قوانا للمساعدة في حماية العالم من أزمة غذاء كبرى".
المصدر: RT