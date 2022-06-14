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مقتل مغربيين من القوات الأممية في إفريقيا الوسطى

أخبار العالم العربي

مقتل مغربيين من القوات الأممية في إفريقيا الوسطى
(مينوسكا ـ تويتر)
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قتل جنديان مغربيان يعملان ضمن قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) وذلك في منطقة بانغاسو.

وذكرت "مينوسكا" عبر "تويتر"، اليوم، أن اثنين من تلك القوات توفيا يوم الأحد الماضي، وأشارت إلى أنه ستتم إعادة جثامينهم إلى المغرب، وأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة "مينوسكا" أشادا بالعسكريين المغربيين الراحلين.

يذكر أن كتيبة مكونة من 750 جنديا مغربيا تم نشرها ضمن "مينوسكا" في الجمهورية منذ 4 ديسمبر 2014، وتضم مراقبين عسكريين وضباط أركان.

 

المصدر: RT

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