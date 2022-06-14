مقتل مغربيين من القوات الأممية في إفريقيا الوسطى

قتل جنديان مغربيان يعملان ضمن قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) وذلك في منطقة بانغاسو.

وذكرت "مينوسكا" عبر "تويتر"، اليوم، أن اثنين من تلك القوات توفيا يوم الأحد الماضي، وأشارت إلى أنه ستتم إعادة جثامينهم إلى المغرب، وأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة "مينوسكا" أشادا بالعسكريين المغربيين الراحلين.

La Représentante spéciale du SG @ONU_fr, @VRugwabiza, & le leadership de la #MINUSCA ont rendu hommage, le 14/06, aux 02 Casques bleus marocains morts à Bangassou (Est #RCA 🇨🇫) le 12/06. Leurs dépouilles seront rapatriés au #Maroc 🇲🇦. pic.twitter.com/GeJT884iC5 — MINUSCA (@UN_CAR) June 14, 2022

يذكر أن كتيبة مكونة من 750 جنديا مغربيا تم نشرها ضمن "مينوسكا" في الجمهورية منذ 4 ديسمبر 2014، وتضم مراقبين عسكريين وضباط أركان.

المصدر: RT