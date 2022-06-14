وزير الطاقة الجزائري يبحث تعزيز التعاون مع السفير الروسي

بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مع السفير الروسي إيغور بيلييف، حالة العلاقات بين البلدين، وأكد الطرفان أنه من المهم تعزيز تبادل الخبرات، حسبما ذكرت وزارة الطاقة الجزائرية.

وناقش بيلييف، الذي ينهي مهمته الدبلوماسية في البلاد، حالة التعاون بين الجزائر وموسكو في قطاع الطاقة وآفاق تطوره.

وقالت الوزارة الجزائرية في بيان إن الطرفان دعيا إلى تعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتكثيف التعاون".

كما رحب عرقاب وبيلييف بالحوار بين أعضاء أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق على المدى القصير والطويل، وكذلك المشاورات بين الدول في إطار منتدى مصدري الغاز.

وقال بيلييف لوكالة "نوفوستي" في مقابلة في فبراير، إن العديد من شركات النفط والغاز الروسية مهتمة بالثروات الباطنية الجزائرية، والتي لا تزال في مرحلة دراسة البيانات الأولية التي قدمتها "سوناطراك". وفي الوقت الحالي، من بين شركات التعدين الروسية في الجزائر، تعمل شركة Gazprom EP International B.V فقط على تنفيذ مشروع مشترك مع الجانب الجزائري.

المصدر: نوفوستي