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الرئيس الجزائري يقيل وزير المالية

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يقيل وزير المالية
AFP
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أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إقالة وزير المالية عبد الرحمن راوية.

وقالت الرئاسة إنه "عملا بأحكام المادة 91، الفقرة 07 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول، وقّع، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية السيد عبد الرحمن راوية، وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة".

المصدر: RT

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