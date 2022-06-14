تحذير من موجة عنيفة تضرب مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من منخفض جوي عنيف سيضرب البلاد بداية من يوم 21 يونيو الجاري مع دخول فصل الصيف.

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وأوضحت الهيئة أنه طبقا للتوزيعات الضغطية يظهر تأثير منخفض الهند الموسمي على جمهورية مصر العربية، حيث يكون هناك نسب الرطوبة على شمال البلاد تكون أكبر بكثير من جنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن ذلك يرجع إلى أن منخفض الهند الموسمي، بالنسبة للقطاع الشمالي للبلاد عند مروره على البحر المتوسط يحمل كميات كبيرة من الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتقليل درجة الحرارة المقاسة.

وأضافت هيئة الأرصاد: "أما جنوب البلاد يمر منخفض الهند الموسمى على البحر الأحمر ويحمل كميات رطوبة أقل لذلك يكون الإحساس بدرجة الحرارة فى الأماكن الغير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس أفضل".

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المعروف فى هذا الوقت من العام، يكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة على جنوب الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا، وتستمر هذه الأجواء خلال فصل الصيف.

وتابعت: "ولكن هذا الارتفاع فى درجات الحرارة يقابله انخفاض فى نسب الرطوبة، لذلك الأحساس بالحرارة يكون مرتفع عند التعرض المباشر لأشعة الشمس ولكن عند التواجد فى أماكن غير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس يكون الأحساس بدرجات الحرارة أفضل".

المصدر: صدى البلد