سفيرة فرنسا في لبنان تدعو لحل دبلوماسي للنزاع حول الحدود البحرية مع إسرائيل

دعت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، اليوم الثلاثاء، إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقالت غريو في تغريدة على "تويتر" بعد زيارة قام بها المبعوث الأمريكي اموس هوكشتاين والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا إلى السفارة الفرنسية لمناقشة الجهود الأمريكية الفرنسية لدعم لبنان: "حوار مستفيض بشأن الحدود البحرية مع الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين. من المهم بالنسبة إلى مستقبل لبنان واستقرار المنطقة أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع، عبر التفاوض".

وأكدت أن "فرنسا لن تألو جهدا في هذا السبيل".

حوار مستفيض بشأن الحدود البحرية مع الموفد الأميركي آموس هوكستين. من المهم بالنسبة إلى مستقبل لبنان واستقرار المنطقة أن يتمّ التوصّل إلى حلّ ديبلوماسيّ لهذا النزاع، عبر التفاوض. فرنسا لن تألو جهداً في هذا السبيل.@amoshochstein@usembassybeiruthttps://t.co/LrU6ECUAir — Anne Grillo (@grillo_anne) June 14, 2022

المصدر: RT