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سفيرة فرنسا في لبنان تدعو لحل دبلوماسي للنزاع حول الحدود البحرية مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

سفيرة فرنسا في لبنان تدعو لحل دبلوماسي للنزاع حول الحدود البحرية مع إسرائيل
تويتر
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دعت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، اليوم الثلاثاء، إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقالت غريو في تغريدة على "تويتر" بعد زيارة قام بها المبعوث الأمريكي اموس هوكشتاين والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا إلى السفارة الفرنسية لمناقشة الجهود الأمريكية الفرنسية لدعم لبنان: "حوار مستفيض بشأن الحدود البحرية مع الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين. من المهم بالنسبة إلى مستقبل لبنان واستقرار المنطقة أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع، عبر التفاوض".

وأكدت أن "فرنسا لن تألو جهدا في هذا السبيل".

المصدر: RT

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