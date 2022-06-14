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الكشف عن سبب تسمم عدد كبير من المواطنين في مصر

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الكشف عن سبب تسمم عدد كبير من المواطنين في مصر
Globallookpress
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كشف مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة في مصر محمد فهيم، عن أسباب وجود حالات تسمم للمواطنين من فاكهتي الخوخ والبطيخ.

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وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء الاثنين، أن هاتين الفاكهتين من فواكه الصيف، بصرف النظر على باقي الفاكهة، موضحا أن سوء تخزين البطيخ والخوخ ما بعد الحصاد، حيث يتم وضعها عند التاجر في درجة حرارة مرتفعة، وراء حالات التسمم التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن وزارة الزراعة قامت بجمع عينات عشوائية من البطيخ والخوخ، لمعرفة هل هناك متبقيات المبيدات أو لا؟، موضحًا بنتيجة التحليل أن متبقيات المبيدات موجود منها الحد الأدنى المسموح به فقط للتصدير وليس للإنتاج المحلي، وهو أمر طبيعي وغير ضار.

المصدر: المصري اليوم

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