وكالة الأنباء الجزائرية تكشف ما قاله الرئيس تبون للمتعاملين الأمريكيين بمعرض الجزائر

دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين، والاستفادة من التجربة الأمريكية في ميدان المؤسسات الناشئة.

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وخلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ53 لمعرض الجزائر الدولي، طاف تبون بالجناح المخصص للولايات المتحدة (ضيف الشرف) مع السفيرة الأمريكية، إليزابيت مور أوبين.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تبادل عبد المجيد تبون أطراف الحديث مع مختلف المتعاملين الأمريكيين، مبرزا "أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين في ميدان المؤسسات الناشئة"، كما أعلن بهذا الصدد عن تنظيم "منتدى خاص بالمؤسسات الناشئة" بالجزائر قريبا.

وكشف الرئيس الجزائري عن "السعي لفتح خط جوي بين الجزائر ونيويورك قبل نهاية السنة الجارية من أجل تسهيل عملية التواصل بين رجال الأعمال في البلدين".

وحث تبون على "تكثيف التعاون في المجال الفلاحي"، مؤكدا الانطلاق في تجسيد "برنامج طموح جدا لاستصلاح الأراضي الصحراوية".

ولدى توقفه عند جناح الشركة المصنعة لطائرات سي-130 تطرق رئيس الجمهورية إلى إمكانية اقتناء أو كراء طائرات إطفاء النيران، مؤكدا أن "الأمر مستعجل جدا ويمكن إتمام عملية الشراء حالا"، حيث فضل أن تكون الطائرات المعنية مجهزة للقيام بعمليات الإطفاء باستعمال مياه البحر.

هذا وأكد تبون للشريك الأمريكي "مواصلة العمل معا"، معتبرا أن "العتاد الأمريكي الذي تسلمته الجزائر إلى حد الآن جيد من ناحية النوعية".

المصدر: وكالة الأنياء الجزائرية