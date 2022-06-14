استطلاع رأي يكشف عن نسبة ثقة الأتراك بحلف "الناتو"

كشف استطلاع رأي أجرته "متروبول للدراسات" في تركيا عن تدني ثقة المواطنين الأتراك في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبحسب ما أوردت صحيفة "زمان"، فإن مؤسس "متروبول للدراسات" في تركيا، أوزر سنجار، نشر تغريدة في "تويتر" تضمنت نتائج استطلاع رأي أجرته متوبول حول مدى ثقة الأتراك بحلف "الناتو".

وأشارت "زمان" إلى أن "استطلاع الرأي تضمن سؤال المشاركين عما إن كانوا يثقون بحلف الناتو"، في حين بين أوزر سنجار أن "ثلثي الأتراك لا يثقون بالحلف، وأن ربع الأتراك فقط يثقون به".

هذا وقال سنجار موضحا: "هذه بيئة مناسبة لمن يرغبون في إبعاد تركيا عن الغرب وتقريبها للشرق الأوسط. هذا الأمر يشكل نجاحا كبيرا للقوميين والأوراسيين وميزة كبيرة للسلطة الحاكمة".

وأظهر استطلاع الرأي أن "70.3% من ناخبي حزب "الحركة القومية" و66.8% من ناخبي حزب "العدالة والتنمية"، المشاركين باستطلاع الرأي، لا يثقون بحلف "الناتو"، في حين أنه على صعيد الأحزاب المعارضة، كشف أن 66.7% من ناخبي حزب "الشعوب الديمقراطي الكردي"، و62.4 في المئة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، و64.8% من ناخبي حزب "الخير"، و63.3% من ناخبي حزب السعادة لا يثقون بالناتو".

كما تمت الإشارة إلى أن "ناخبي حزب "الديمقراطية والتقدم" تصدروا قائمة الأكثر ثقة بحلف "الناتو"، إذ أكد 38.1% من ناخبي الحزب أنهم يثقون بالحلف الأطلسي"، بينما شدد 81.4% من ناخبي الأحزاب الأخرى إلى عدم ثقتهم بالناتو".

المصدر: "زمان"