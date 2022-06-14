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رد عربي على عبارة مسؤول إسرائيلي "لو كان بإمكاني لضغطت على الزر ونقلت العرب إلى سويسرا بقطار سريع

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رد عربي على عبارة مسؤول إسرائيلي
Globallookpress Ilia Yefimovich / Source: dpa
صورة تعبيرية
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن نائب الوزير من حزب يمينا، ماتان كاهانا، هاتف عضو الكنيست، أحمد الطيبي، واعتذر عن تصريحاته المسيئة للعرب.

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وكشفت "كان" أن ماتان كاهانا هاتف أحمد الطيبي، واعتذر عن تصريحاته المسيئة للعرب، مؤكدا أن "اختياره للكلمات لم يكن جيدا"، في حين أن الطيبي طلب منه أن يعتذر علنا، فيما وعد كاهانا بالتصحيح.

وكان كاهانا قد قال خلال محادثة مع طلاب المدارس الثانوية في مستوطنة إفرات: "إذا كان بإمكاني الضغط على زر ونقل العرب في قطار سريع إلى سويسرا، كنت سأضغط، لكن لا يوجد أمر كهذا..ربما علينا أن نعيش هنا بشكل ما".

ليرد النائب أحمد الطيبي عليه بالقول: "هناك زر سيزيحك عن الكنيست، وأنا سأضغط عليه قريبا".

المصدر: RT

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