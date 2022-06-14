إسرائيل تعتقل 12 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

أفاد موقع "معا" الإخباري بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 فلسطينيا فجر اليوم الثلاثاء في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

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وذكرت وكالة "معا" أن "قوات إسرائيلية شنت حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية فجر اليوم"، موضحة أن "جيش الاحتلال زعم أنه تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين خلال اقتحام مدينة نابلس".

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة رام الله وقلقيلية وبيتونيا، لافتا إلى أن المعتقلين ينتمون لمناطق عدة هي بيت لحم، ودورا بجنوب الخليل، ومخيم عقبة جبر بأريحا، ورام الله، وتقوع بشرق بيت لحم، ورمانة بغرب جنين، وفرعون بقرب طولكرم، ونابلس، وصوريف بشمال الخليل.

المصدر: "معا"