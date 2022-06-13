خبير مياه: مخزون "سد النهضة" انخفض بمقدار ملياري متر مكعب

قال خبير المياه المصري عباس شراقي إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن مخزون "سد النهضة" انخفض بمقدار ملياري متر مكعب.

وأوضح شراقي في تصريح لـ RT أن صور الأقمار الصناعية اليوم تظهر توقف التوربين الذي يعمل فترات متقطعة منذ افتتاحه في 20 فبراير الماضي، ولا يعتمد عليه في تصريف مياه البحيرة، وكان متوقفاً وقت التصوير.

وأضاف أن إجمالي ما تم صرفه منذ مارس الماضي حتى الآن يبلغ أكثر من ملياري متر مكعب، وبهذا يصبح المخزون الحالي أقل من 6 مليارات متر مكعب.

كما تتواصل زيادة التصريف من "سد الروصيرص"، بعد فتح البوابة الثانية الأسبوع الماضي، والثالثة اليوم، ويستغرق وصول هذه المياه إلى السد العالي حوالي أسبوعين.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية اليوم:

- انخفاض مخزون سد النهضة بمقدار ملياري متر مكعب، وتوقف التوربين رقم 10

- مزيدا من التصريف في "سد الروصيرص".

وازداد التصريف من "سد النهضة" بعد فتح البوابة الغربية في الثامن من الشهر الجاري، مع البوابة الشرقية التي فتحت في 12 مارس الماضي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT