نقيب فلاحي مصر يعلق على افتتاح السيسي المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني

وصف نقيب الفلاحين في مصر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بأنه إنجاز، وخطوة كبيرة في اتجاه الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام إن مشروع الإنتاج الحيواني والألبان في مدينة السادات "نموذج رائع للتعاون والتكامل بين الجهات المعنية للدولة للوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان والعمل على استقرار أسعارها، وتقليل فاتورة الاستيراد حفاظا على الأمن الغذائي المصري".

ويعد المشروع من المشاريع القومية الكبيرة، ذات الطابع التكاملي، إذ يحوي مزارع التربية، ومصانع إنتاج الألبان على مساحة ألف فدان، بإجمالي نحو 5 آلاف رأس حلاب، تنتج نحو150 طن لبن يوميا.

إقرأ المزيد

وطالب أبو صدام بإجراء دراسة موسعة لعمليات التلقيح الصناعي للمواشي واستخدام أحدث التقنيات لإنتاج أفضل الأنواع، بما يلائم المناخ والاحتياجات المحلية مع تعميم اللقاحات المناسبة في البلاد، ومنع التلقيح بين الحيوانات المحلية، والعمل على استخدام الأصناف المحلية ذات الإنتاج الضعيف من الألبان لإنتاج اللحم فقط بعد تلقيحها باللقاح المناسب والاستعانة بعلماء مصر والعالم في هذا الإطار.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT