وزارة الزراعة المصرية تعلن وجود حالات تسمم بالبطيخ والخوخ وترجع السبب لسوء التخزين

أكد مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة المصرية الدكتور محمد فهيم، وجود حالات تسمم بين المواطنين بسبب فاكهتي الخوخ والبطيخ.

وقال في تصريحات نقلها موقع "القاهرة 24" إن سوء تخزين البطيخ والخوخ بعد الحصاد تسبب بحالات التسمم، حيث يتم تخزينها في درجة حرارة مرتفعة.

وقال إن تحليل عينات عشوائية من البطيخ والخوخ اثبتت أن متبقيات المبيدات ضمن الحد الأدنى المسموح به، وهو أمر طبيعي وغير ضار.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان سجلت حادثة تسمم 5 أطفال نتيجة تناولهم البطيخ.

المصدر: القاهرة 24