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طائرة حربية إسرائيلية تخرق جدار الصوت جنوبي لبنان تزامنا مع زيارة الموفد الأمريكي هوكشتاين

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طائرة حربية إسرائيلية تخرق جدار الصوت جنوبي لبنان تزامنا مع زيارة الموفد الأمريكي هوكشتاين
Gettyimages.ru
طائرة حربية إسرائيلية
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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة حربية إسرائيلية خرقت جدار الصوت جنوبا، تزامنا مع زيارة الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين إلى بيروت.

وقالت الوكالة إن "طائرة للعدو الإسرائيلي خرقت جدار الصوت فوق البحر في مدينة صور".

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وبالتزامن، وصل هوكشتاين​ إلى ​بيروت​ اليوم الاثنين للقاء المسؤولين اللبنانيين والبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ويأتي وصول هوكشتاين إلى لبنان بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن وصول سفينة لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه إلى حقل "كاريش" وتجاوزها الخط 29، وقرب وصولها إلى الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

المصدر: RT + "وكالة الأنباء اللبنانية" 

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