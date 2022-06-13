العراق.. "الإطار التنسيقي" يعلق على استقالة نواب "الكتلة الصدرية"

أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في البرلمان العراقي أنه "يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب"، وقال إنه مستمر في معالجة الأزمة السياسية في البلاد.

وردا على إعلان الكتلة الصدرية استقالتها، قال الإطار (تحالف من 6 قوى)، في بيان إنه يؤكد "استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية".

وفي البيان الذي صدر عقب اجتماعه الاعتيادي "لمناقشة آخر تطورات الساحة السياسية"، اليوم، قال الإطار إنه "كان يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب".

وأضاف البيان أن قوى الإطار تؤكد "مواصلته العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وآمال شعبنا بالأمن والاستقرار والعيش الكريم ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وجّه نواب "الكتلة الصدرية" إلى تقديم استقالاتهم يوم الخميس الماضي.

وقال الصدر في حينه: "إذا كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة".

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وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يوم الأحد، قبول استقالة أعضاء الكتلة "على مضض"، وأشار إلى بذل جهود لثني الصدر عن تلك الخطوة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر": "نزولا عند رغبة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".

ولاحقا صدر بيان عن مكتب مقتدى الصدر، يوم أمس الأحد، أعلن فيه إغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية. واستثنى الإعلان ست مؤسسات من الإغلاق.

المصدر: RT