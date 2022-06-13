ملك البحرين يصدر مرسوما بتعديل وزاري ويعين وزيرا جديدا للنفط

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، مرسوما بتعديل وزاري، عيب بموجبه عددا من الوزراء الجدد، من بينهم وزير جديد للنفط، بالإضافة إلى وزيرات.

وذكرت وسائل إعلامية بحرينية أنه تم تعيين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية، جميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل، زايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، وائل بن ناصر المبارك وزيرا لشؤون البلديات والزراعة، محمد بن مبارك بن دينة وزيرا للنفط والبيئة.

كما تم تعيين محمد بن ثامر الكعبي وزيرا للمواصلات والاتصالات، وإبراهيم بن حسن الحواج وزيرا للأشغال، يوسف بن عبدالحسين خلف وزيرا للشؤون القانونية، أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرا للتنمية الاجتماعية، ياسر بن إبراهيم حميدان وزيرا لشؤون الكهرباء والماء، جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرا للصحة.

وعين نواف بن محمد المعاودة وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حمد بن فيصل المالكي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني، نور بنت علي الخليف وزيرا للتنمية المستدامة، فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرا للسياحة، ورمزان بن عبدالله النعيمي وزيرًا لشؤون الإعلام.

المصدر: "الأيام"