الخارجية الفلسطينية: المخطط الاستيطاني لحديقة بالضفة يصادر مليون دونم هو صاعق التفجير الأكبر للصراع

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية خططا إسرائيلية لإقامة (حديقة وطنية) في الضفة الغربية والتي سيتم بموجبها مصادرة عشرات آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية المحتلة .

وقالت الوزارة في بيان " ندين بأشد العبارات المقترح الاستعماري التوسعي العنصري الذي طرحه اتحاد الكتل الاستيطانية كما جاء في الاعلام العبري بشأن إقامة (حديقة وطنية) على عشرات الاف الدونمات من الارض الفلسطينية المحتلة".

وقالت الوزارة أن المخطط يبدأ من المشارف الشرقية لكل من القدس بيت لحم وصولا الى مناطق البحر الميت.

وأوضحت أن المشروع الاستيطاني "يؤدي الى فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل، مما يعني اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ويقوض أية فرصة امام الحلول السياسية للصراع على اساس مبدأ حل الدولتين".

وتابعت "تنظر الوزارة بخطورة بالغة مع اقتراحات المستوطنين ومجالسهم، خاصة أن هذه المقترحات سرعان ما تتحول الى مخططات ومشاريع استعمارية يتم المصادقة عليها وتنفيذها على الارض من قبل الجهات الاسرائيلية الرسمية واذرعها المختلفة، كما تحذر الوزارة الحكومة الاسرائيلية من مغبة الموافقة على هذه المشاريع الاستعمارية باعتبارها المسمار الاخير في نعش العملية السياسية برمتها، وتعتبرها صاعق التفجير الأكبر لساحة الصراع".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية إن قادة المستوطنين بالضفة الغربية، أعدّوا خطة لإنشاء حديقة قومية، على ما يقرب من مليون دونم (الدونم ألف متر مربع) من أراضي الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة إن قادة المستوطنين بالضفة الغربية "أعدوا خطة جديدة طموحة تدعو إلى إنشاء حديقة وطنية جديدة، على ما يقرب من مليون دونم، من الأرض بين القدس والبحر الميت".

وقالت الصحيفة المُقربة من اليمين الإسرائيلي، الداعم للاستيطان في الضفة الغربية، إن الخطة، "تشمل أراض عليها أماكن دينية إسلامية ومسيحية ويهودية".

وأضافت: "وفقًا للخطة، ستشمل الحديقة ما يقرب من نصف الأراضي المطلة على البحر الميت".

وذكرت أن الخطة تفصل ما بين شمالي الضفة الغربية، وجنوبها.

​​​​​​​ونقلت الصحيفة عن كيرين جيفن، المديرة العامة لمجلس المستوطنات، قولها: "نريد إنشاء حديقة وطنية جديدة، لم يسبق لها مثيل" في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة فإن الخطة تشمل "مطاعم متنقلة، والترويج لموقع فندق في الطرف الشمالي للبحر الميت، ومركز مشترك للمعلومات والحجز".

المصدر: RT + الأناضول