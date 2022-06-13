العراق.. رئيس إقليم كردستان "قلق" بعد استقالة نواب كتلة التيار الصدري من البرلمان
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قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أنه قلق من التطورات الأخيرة في العراق على خلفية استقالة كتلة التيار الصدري من البرلمان.
وقال بارزاني في تغريدة له على "تويتر"اليوم الاثنين "ننظر بقلق إلى التطورات السياسية الأخيرة في العراق، داعيا إلى "مجلس النواب يمثل كل العراقيين".
وتابع " نأمل أن لا تكون هناك تعقيدات وتوترات".
ودعا القوى الكردية إلى "وحدة الصف والتلاحم".
وقدم نواب التيار الصدري استقالاتهم من مجلس النواب بناء على دعوة من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يوم الأحد.
المصدر: RT