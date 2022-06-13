التقى رئيس البرلمان العراقي.. ملك الأردن يشيد بالعلاقات بين عمان وبغداد

جدد ملك الأردن عبد الله الثاني دعم بلاده الكامل للعراق، وأشاد خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحبوسي بالتعاون بين برلماني البلدين لتعزيز الشراكة بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الملك الأردني استقبل الحلبوسي والوفد المرافق، الذي ضم رؤساء وأعضاء عدد من لجان مجلس النواب العراقي.

وشدد الملك على "متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة".

ونقلت الوكالة عن الملك أنه لفت إلى مركزية العراق في المنطقة، وشدد "على أن نجاح العراق هو نجاح للجميع في الإقليم، ونحن في خندق واحد".

ونقلت الوكالة عن الحلبوسي "الحرص على توطيد التعاون مع الأردن، انطلاقا من أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لمستقبل العراق"، ولفت الحلبوسي والوفد المرافق إلى "ضرورة دعم المشاريع الثنائية مع المملكة وتنفيذها".

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات إقليميا ودوليا، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب والتطرف.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)