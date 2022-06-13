بسبب البنك المركزي العراقي.. تفاصيل سجن مهندس مصري 5 سنوات ومطالب بتدخل عاجل

كشفت مواطنة مصرية، تفاصيل حبس زوجها المهندس المصري خالد سعد زغلول، لمدة خمس سنوات في العراق.

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وأشارت زوجة المهندس المصري أن الأزمة تتمثل في خلاف تجاري بين الشركة الاستشارية التي يعمل بها المهندس خالد سعد زغلول وبين البنك المركزي في العراق، مناشدة المسؤولين الوصول إلى حل.

وتابعت أماني عبدالمنعم أنها لا تعرف عن زوجها شيئا منذ سنة و4 أشهر، الذي يبلغ من عمره 58 سنة.

ولفتت أماني، بأن وقائع قضية زوجها تعود إلى نحو أكثر من عام، إذ جرى احتجازه، ومديره الأسترالي، في العراق في 7 من أبريل 2021، مشيرة بأنها فوجئت بالحكم الذي تم في 3 جلسات فقط.

وقالت إن هذا بالإضافة إلى أن الحكم تضمن تعويضا ماديا قدره 12 مليون دولار.

وأوضحت أن وزارة الخارجية على علم بالأمر وتسعى جاهدة مع السفارة المصرية في العراق للتوصل إلى حل المشكلة، مشيرة إلى أنه تم إجباره على التوقيع على محاضر تفيد إقراره بالذنب بشكل غير قانوني وفي عدم وجود محام.

وفي وقت سابق، أجرى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مكالمة هاتفية مع أماني عبدالمنعم زوجة المهندس المصري خالد سعد زغلول، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في العراق.

وأعرب النبراوي عن اهتمام النقابة، نقيبا وهيئة مكتب ومجلسا أعلى بهذه القضية، مؤكدا مؤازرته لأسرة المهندس المصري في محنتها الحالية، وأنه سيتبنى قضيته حتى الإفراج عنه.

المصدر: القاهرة 24