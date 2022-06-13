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السيسي يقاطع كلمة لوزير الزراعة بسبب أسعار اللحوم في مصر

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السيسي يقاطع كلمة لوزير الزراعة بسبب أسعار اللحوم في مصر
Globallookpress
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قاطع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة السيد القصير خلال حديثه بسبب أسعار اللحوم في البلاد.

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وقال السيسي لوزير الزراعة خلال افتتاح عدد من المشروعات: "بيقولوا إن اللحمة ما زالت غالية.. فعايزين نفهمهم إن الإجراءات دي لو مكانتش أتعملت خلال الكام سنة السابقين كنا بقينا فين؟".

ورد وزير الزراعة قائلا: "جميعنا ملاحظين الظروف العالمية وارتفاع الأسعار العالمية فى الأعلاف ومكوناتها وإضافات الأعلاف وارتفاع تكلفة الشحن والنقل والتأمين وخلافه، ولكن الدولة المصرية من خلال البرنامج القومي للبتلو وتعظيم برنامج تعظيم السلالات ومشروع الميون رأس .. كل ذلك أدي إلى توفير قدر كبير من احتياجات الثروة الحيوانية".

وتابع: "الارتفاع فى الأسعار منذ حوالي عام 2020 أو قبل الأزمة الأوكرانية كانت أسعار الذرة حوالي 3 ألاف ولكن الأن يصل ل8 أو أكثر.. وغيرها من المنتجات التي زادت أسعارها".

المصدر: صدى البلد 

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