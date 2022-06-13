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الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: لا نهاب الاغتيالات ولا السجون

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الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: لا نهاب الاغتيالات ولا السجون
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
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قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد لا يهاب الاغتيالات والسجون في سبيل الدفاع عن الوطن وحق المواطن وكرامته.

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وأضاف الطبوبي اليوم الاثنين، خلال إشرافه على ندوة الإطارات النقابية بالمنستير، أن الأمن القومي لتونس خط أحمر، وفقا لإذاعة "موزاييك أف أم" المحلية.

وبخصوص إمكانية إلغاء الإضراب، قال الطبوبي إن القرار مرتبط بالمفاوضات التي ستجرى عشية اليوم في حدود الساعة الرابعة ونصف مع وزير الشؤون الاجتماعية.

وتطرق الطبوبي إلى مسألة رفع الدعم، قائلا إن الاتحاد منفتح على الإصلاح لكن مع ضرورة تعديل المقدرة الشرائية للمواطن قبل الخوض في هذا الملفن حسب تقديره.

وأضاف: "مشكل حوكمة وتسيير بالنسبة لقانون الوظيفة العمومية والقطاع العام.. كما يتم استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لإرباك الاتحاد لكن هذا لا يرهبنا".

كما أشار في كلمته إلى أن الاتحاد يرفض التدخل في شأن تونس وتقسيم الوطن وفكر الجهويات وعودة العروشية، وفق قوله، مشددا على ضرورة أن يتصدى الشعب التونسي لهذه الآفات التي ستجر تونس الى ما لا يحمد عقباه، حسب تعبيره.

المصدر: موزاييك أف أم

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