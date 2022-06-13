مصري ينتظر إعدامه في السعودية منذ 2009 ارتكب جريمة مروعة ينشر فيديو (صورة)

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لسجين مصري في السعودية يدعى هاني وصفي راغب جندي، من محافظة سوهاج، يناشد خالته وأولادها التنازل عن القضية.

وأوضح الفيديو الذي ظهر فيه الشاب من داخل سجن تبوك في المملكة العربية السعودية، أنه ينتظر تنفيذ حكم القصاص عليه- الصادر عام 2009- لاتهامه بقتل ابن خالته.

ونشر هاني وصفي، مقطع الفيديو، يناشد فيه خالته التنازل عن القضية المحبوس فيها- "حيث أنه كان يعمل بمجال المحارة في السعودية، مع ابن خالته أيمن مختار يونس، وشهرته عادل مختار، ونشب بينهما شجار، انتهى بمقتل الأخير، فحكم على هاني بتاريخ 24-10-2009 بالقصاص بالسيف"، مشيرا إلى أنه في حالة تنازل خالته عن القضية سيتم إخلاء سبيله فورا، خاصة وأنه قضى مدة الحكم العام.

وناشد هاني وصفي، عبر بث فيديو، كل من يشاهده، بالتدخل لدى خالته، لتصفح عنه، معربا عن ندمه على ما فعله، قائلا: "يا خالتي.. يا أمي.. أنا أيضا ابنك.. سيتم إعدامي.. وأقتل.. ويموت لكِ ابن آخر.. كان يلعب ويجلس معك يوما ما.. كان يخطو أمام عينك يوما ما.. فاغفري لي.. حتى وأن أزهقت روح ابنك.. ويعلم الله أني ما كنت قاصدا ذلك.. فهو بمثابة أخ لي.. ولكنه حادث فرض نفسه عليّ.. وليس لي من الأمر شيء غير مسامحتك لي وعفوك عني".

وطالب هاني وصفي، بتدخل قداسة البابا تواضروس، وأساقفة المجمع المقدس للضغط على خالته، للصفح عنه حتى يخرج من السجن بعد قضائه مدة 10 سنوات، أو تقديم الدية أو تقديم الكفن، أو أي طلبات تجعل خالته تعفو عنه.

المصدر: القاهرة 24