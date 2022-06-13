أبو الغيط يستقبل وزير خارجية لاتفيا

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إدجرز رينكيفيك وزير خارجية جمهورية لاتفيا الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

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وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط بحث مع وزير خارجية لاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، في إطار الشراكة العربية الأوروبية، مؤكدا على أهمية هذه الشراكة وضرورة الاهتمام بتعزيزها باعتبارها مصلحة مشتركة تقتضي حرص الجانبين معا على المضي بها قدما مهما كانت العقبات التي تواجهها.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها المتلاحقة، وسبل التعامل مع انعكاساتها السلبية، لا سيما على الأمن الغذائي للدول العربية.

كما أشار إلى أن الأمين العام حرص على الاستماع لطرح الوزير الضيف في موضوع تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق.

المصدر: RT