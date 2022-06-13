"حزب الله": التقارب السعودي الإسرائيلي تهديد مباشر للبنان وفلسطين وسوريا

اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، نبيل قاووق، أن "التقارب السعودي الإسرائيلي هو تهديد مباشر للبنان وفلسطين وسوريا".

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وفي كلمة له، أكد نبيل قاووق أن "القرار الأمريكي هو الإمعان في خنق لبنان اقتصاديا وماليا بهدف الرضوخ للمطالب الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "إنقاذ البلد لا يكون بالمزايدات وحفلات الاستعراض ولا باسترضاء الولايات المتحدة، وأن العقبة الكبرى أمام المعالجة، هي عقدة استرضاء أمريكا".

وأوضح قاووق أن "الأزمة طالت وتعمقت بسبب الرضوخ للإرادة الأمريكية، وأن الاستمرار في سياسة استجداء واسترضاء أيريكا له نتيجة واحدة، هي تعجيل الانهيار"، مشيرا إلى أن "لبنان بات بعد الانتخابات النيابية أمام فرصة حقيقية للدخول في مسار الحلول، وخارطة الطريق تبدأ بالإسراع بعملية التكليف والتأليف، لأن الوقت لا يحتمل تضييع الفرص، فلقد مل اللبنانيون من المزايدات والمناكفات، ويريدون المسارعة بعملية الانقاذ".

وأكمل: "إننا نؤكد مجددا التعاون مع كل أصحاب الإرادات الوطنية وكل غيور على مصلحة البلد، ونريد حكومة تتحمّل المسؤولية دون أن ترتهن للموقف الأمريكي والسعودي المعادي".

وختم قاووق كلمته قائلا: "إن المقاومة ضرورة استراتيجية لردع العدو وحماية الوطن وكرامته وثروته، والتقارب السعودي الإسرائيلي هو تهديد مباشر للبنان وفلسطين وسوريا ولكل شعوبنا الشريفة".

المصدر: "المنار"