السعودية.. القبض على 6 أشخاص سرقوا بضاعة بـقيمة 250 ألف ريال من وافد

ألقت شرطة محافظة جدة السعودية القبض على 6 أشخاص، سعودي وثلاثة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السورية ارتكبوا حادثة جنائية.

وتمثلت الحادثة في إيقاف أحد الوافدين أثناء قيادته مركبة نقل، تحتوي على بضاعة تُقدر قيمتها بمبلغ 250 ألف ريال، والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة المركبة وما تحتويه.

وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، واسترداد المسروقات.

المصدر: واس