مصر.. السيطرة على حريق نشب في مجمع محاكم طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في مجمع محاكم طنطا بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتواصل قوات الحماية المدنية في أعمال التبريد خشية تجدد واشتعال النيران مرة أخرى.

وكان مدير أمن الغربية اللواء هاني عويس، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل في مجمع محاكم طنطا بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة، وتم الدفع بسيارتي إسعاف و3 سيارات إطفاء، حيث نجحت الأخيرة بالسيطرة على الحريق وحالت دون انتقاله إلى باقي أرجاء المحكمة.

المصدر: "القاهرة 24"