الإرياني: الحوثيون لم ينفذوا التزاماتهم في الهدنة ويواصلون خرقها

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحوثيين لم ينفذوا أيا من التزاماتهم في إعلان الهدنة، متهما إياهم بالتنصل من التزام فتح المعابر.

وكتب الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "جماعة الحوثي لم تنفذ أيّا من التزاماتها الواردة في إعلان الهدنة، وواصلت خروقاتها في مختلف الجبهات، وتنصلت من التزام فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين وحركة البضائع بين المحافظات".

وأضاف أن جماعة الحوثي "عرقلت كل المبادرات والحلول لفتح طريق لا يتجاوز نصف كيلومتر في المدخل الرئيسي لمحافظة تعز".

واعتبر الوزير اليمني أن الهدنة الأممية ومفاوضات الأردن "كشفتا من جديد للداخل والخارج حقيقة الحوثيين، وأنها من تقف حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام، وتحاصر المدنيين، وتنهب الإيرادات لصالحها، وتتخذ من الملف الإنساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإعادة النظر في طريقة تعاطيهم مع الحوثيين، وممارسة ضغوط حقيقية عليهم للانخراط "بحُسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلالها الهدنة فرصة لترتيب الأوراق والتحضير لدورة جديدة من التصعيد".

المصدر: RT