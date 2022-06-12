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وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره العراقي ويبحث معه التعاون العسكري

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره العراقي ويبحث معه التعاون العسكري
وزارة الدفاع المصرية
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التقى وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، نظيره العراقي جمعة عناد سعدون، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ.

وأكد وزير الدفاع المصري اعتزاز بلاده "بعلاقاتها الراسخة مع العراق، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية".

من جانبه أشاد وزير الدفاع العراقي بدورمصر "المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

وحضر اللقاء، عدد من كبار قادة القوات المسلحة للبلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لبغداد في القاهرة.

المصدر: RT

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