وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره العراقي ويبحث معه التعاون العسكري

التقى وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، نظيره العراقي جمعة عناد سعدون، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ.

#المتحدث_العسكرى : الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير دفاع جمهورية العراق ... pic.twitter.com/dpuYRjV7rr — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 12, 2022

وأكد وزير الدفاع المصري اعتزاز بلاده "بعلاقاتها الراسخة مع العراق، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية".

من جانبه أشاد وزير الدفاع العراقي بدورمصر "المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

وحضر اللقاء، عدد من كبار قادة القوات المسلحة للبلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لبغداد في القاهرة.

المصدر: RT