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سوريا.. القبض على 4 أشخاص حاولوا إضرام النار في حقول القمح والشعير بريف إدلب

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سوريا.. القبض على 4 أشخاص حاولوا إضرام النار في حقول القمح والشعير بريف إدلب
Gettyimages.ru
القمح
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ألقت الجهات المختصة في سوريا القبض على 4 أشخاص أثناء محاولتهم إضرام النار في الأراضي الزراعية بمنطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة إدلب في مقرها بمنطقة خان شيخون في تصريح لـ"سانا" أنه تم القبض على 4 أشخاص حاولوا إشعال النار بحقول القمح والشعير والأراضي الزراعية.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات جارية مع المقبوض عليهم لتحديد ومعرفة أسباب إقدامهم على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر: سانا

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