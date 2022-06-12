"التغطية مستمرة".. مراسلة RT تتسلم درعا تكريميا تخليدا لذكرى الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور)

في أمسية خاصة وبعد مرور شهر على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قامت مؤسسة "ثقافات وأكثر" في مدينة الناصرة، بتكريم 6 صحفيين من وسائل إعلام محلية وعربية ودولية مختلفة.

وتحت عنوان "التغطية مستمرة"، كرمت "ثقافات وأكثر" عددا من الصحفيين، بينهم مراسلة RT داليا النمري، تخليدا لذكرى شيرين أبو عاقلة، ودعما وتكريما لزملائها وزميلاتها "السائرين على درب الحقيقة".

RT

وتسلمت مراسلة قناة RT، داليا النمري، درعا تكريميا تقديرا لجهودها في التغطية الصحفية في مناطق مختلفة داخل القدس والخط الأخضر، كما جرى تكريم كل من الصحفي إلياس كرام، وجيفارا البديري، مراسلا قناة "الجزيرة" الفضائية، وحضر التكريم أيضا الصحفية وجد وقفي، مراسلة "الجزيرة" في واشنطن، التي كانت في زيارة للبلاد.

وتخلل التكريم كلمات رثاء ونعي للصحفية شيرين أبو عاقلة، وتأكيد من زملائها على "مواصلة حمل الراية من بعدها في جميع وسائل الإعلام التي تنقل القضية الفلسطينية رغم المخاطر والصعوبات الجمة والتحديات التي أصبحت تهدد حياتهم".

RT

هذا وتمت إضاءة أكياس من الرمل، على المسار إلى منصة التكريم، حيث كتبت على الأكياس المضيئة أسماء 55 صحفي قتلوا منذ عام 1972 في عملهم الصحفي خلال تغطية الأحداث المختلفة منذ ذلك التاريخ داخل الأراضي الفلسطينية.

RT

RT

وبدأت الأمسية بمقاطع صوتية بصوت شيرين أبو عاقلة وأخرى متلفزة سجلت من تقاريرها خلال السنوات الماضية.

RT

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المصدر: RT