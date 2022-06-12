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السودان.. غرق باخرة شحن مملوكة لإماراتي في ميناء سواكن (فيديو+ صور)

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السودان.. غرق باخرة شحن مملوكة لإماراتي في ميناء سواكن (فيديو+ صور)
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غرقت باخرة شحن ترفع العلم التنزاني مملوكة لمواطن إماراتي، أمس السبت، أثناء استعدادها لمغادرة رصيف ميناء سواكن في السودان.

وبحسب تقارير إعلامية، تعود أسباب غرق السفينة إلى الحمولة الزائدة، حيث كان على متنها 16000 رأس من الضأن.

وسيشكل نفوق هذا العدد الكبير جدا من المواشي داخل السفينة الغارقة، كارثة بيئية كبرى، خاصة أن مكان غرق الباخرة لا يبعد عن اليابسة سوى أمتار.

السودان.. غرق باخرة شحن مملوكة لإماراتي في ميناء سواكن (فيديو+ صور)
https://www.facebook.com/ibrahim22saied
السودان.. غرق باخرة شحن مملوكة لإماراتي في ميناء سواكن (فيديو+ صور)
https://www.facebook.com/ibrahim22saied
السودان.. غرق باخرة شحن مملوكة لإماراتي في ميناء سواكن (فيديو+ صور)
https://www.facebook.com/ibrahim22saied

المصدر: RT

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