ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، علق الفريق ضاحي خلفان على ردة فعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على العقوبات المفروضة ضد روسيا قائلا: "سبعة آلاف عقوبة ضد روسيا وكأنك يا بوتين ما دريت..الحقيقة أن حجم العقوبات بشكل غير متوقع".

سبعة آلاف عقوبة ضد روسيا وكأنك يا بوتين ما دريت..الحقيقة أنه حجم العقوبات بشكل غير متوقع. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 11, 2022

وفي تغريدة أخرى، قال ضاحي خلفان: "أخطر ما في المستقبل توجه البعض إلى محاولة زعزعة الأمن في روسيا والصين..هذه المحاولات اليائسة ستفشل في عرقلة تقدم هذين العملاقين".

أخطر ما في المستقبل توجه البعض الى محاولة زعزعة الأمن في روسيا والصين..هذه المحاولات اليائسة ستفشل في عرقلة تقدم هذين العملاقين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 11, 2022

المصدر: RT