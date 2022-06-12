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ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا
AP
الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة في دبي.
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علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، علق الفريق ضاحي خلفان على ردة فعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على العقوبات المفروضة ضد روسيا قائلا: "سبعة آلاف عقوبة ضد روسيا وكأنك يا بوتين ما دريت..الحقيقة أن حجم العقوبات بشكل غير متوقع".

وفي تغريدة أخرى، قال ضاحي خلفان: "أخطر ما في المستقبل توجه البعض إلى محاولة زعزعة الأمن في روسيا والصين..هذه المحاولات اليائسة ستفشل في عرقلة تقدم هذين العملاقين".

المصدر: RT

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