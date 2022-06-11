موقع "فلايت رادار": هبوط طائرة شحن عسكري بريطانية في قاعدة ‎مصراتة الجوية في ليبيا

قال موقع "فلايت رادار 24" المختص في رصد الملاحة الجوية مساء يوم السبت إن طائرة شحن عسكري من طراز "C-130" تابعة لسلاح الجو البريطاني، هبطت في قاعدة ‎مصراته الجوية في ليبيا.

وأفاد الموقع بأن الطائرة العسكرية أقلعت من قاعدة "برايز نورتون" ال‎بريطانية. ‎

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كما رصدت مواقع الملاحة الجوية طائرة الشحن "بوينغ C-17A غلوب ماستر 3" التابعة لسلاح الجو الأمريكي، في الرحلة عدد Reg:07-7178 بالرمز RCH778 في ليبيا، بعد قطعها استخدام تقنية التتبع.

وحسب الصور المتداولة فإن المسار يوضح أنها قادمة من أحد مطارات شرق ليبيا، علما بأن هذه الطائرة هي نفسها التي قامت برحلتين بالأمس إحداهما لشرق ليبيا والثانية لمصراتة.

ووثقت المواقع أن تلك الطائرة تقوم منذ أيام برحلات شبه يومية إلي شرق وغرب ليبيا. وكان آخر ظهور لها من حوالي 4 ساعات في نقطة قريبة جدا من نقطة ظهورها على شاشات تطبيقات التتبع الجوي، ويرجح أنها في طريقها إلي قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

كما رصدت مواقع طيران هبوط وإقلاع عدد من طائرات حلف الناتو في ليبيا.

وأمس الجمعة، ذكر موقع "إيتاميل رادار" الإيطالي بهبوط طائرة شحن عسكري أمريكية طراز "C17" في مصراتة للمرة الثانية خلال 24 ساعة، سبقتها طائرة بريطانية من الطراز نفسه.

كما هبطت طائرتا شحن عسكري من طراز "C130" و"A400" تركيتين في قاعدة الوطية، استمرارا للجسر الجوي القادم من عدة بلدان قوامه طائرات شحن عسكري تتوافد على القواعد العسكرية في غرب البلاد.

ناصر حاتم

المصدر:RT