"الزراعة المصرية": لا صحة للمتداول حول وجود أنواع من البطيخ والخوخ والطماطم مسممة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، الدكتور محمد القرش، أنه لا صحة للأنباء المتداولة حلو وجود أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بالأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج محلي مصري، أنه "من الوارد أن يكون هناك بعض الشائعات، فبعض الناس لا تريد أن يتقدم القطاع أو تتقدم الدولة للأمام، أو أنه يتم شراء فاكهة تتعرض للشمس".

وأشار المتحدث، إلى أن مصر استطاعت تصدير أكثر من 350 منتجا، بينهم الخوخ والبطيخ، ومنتجاتنا آمنة، مشددا بالوقت ذاته على أهمية عدم تداول أي خبر إلا بعد التيقن منه.

المصدر: "اليوم السابع"