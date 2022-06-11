الكويت.. أوامر ضبط وإبعاد وافدين شاركوا في مظاهرة مناصرة للنبي محمد

قالت مصادر أمنية كويتية مطلعة إن هناك تعليمات صدرت لضبط وإحضار وافدين في منطقة الفحيحيل، بعدما نظموا اعتصاما وتظاهرة، أمس بعد صلاة الجمعة نصرة للنبي محمد.

وأكدت المصادر لصحيفة "الراي" المحلية إنه سيتم إبعادهم عن البلاد كونهم خالفوا قوانين وأنظمة البلاد التي تنص على عدم تنظم اعتصامات أو مظاهرات للأجنبي في البلاد.

وأشارت إلى أن رجال المباحث في صدد ضبطهم وإحالتهم إلى ادارة الإبعاد لترحيلهم إلى دولهم وعدم دخولهم البلاد مجددا.

وأهابت المصادر بأنه "على جميع المقيمين في البلاد احترام القوانين وعدم الانصياع إلى أي دعوات للاعتصامات أو المظاهرات لأي سبب كانأ وأن مصير أي شخص سوف يتم التصدي له بكل حزم".

المصدر: "الراي"