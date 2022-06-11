الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن طالبين مصريين اختطفا في جنوب إفريقيا (صورة)

أعلنت سفارة مصر بجنوب إفريقيا مساء يوم السبت الإفراج عن طالبين مصريين مختطفين بالدولة الإفريقية.

وقالت في بيان "أسفرت الجهود المكثفة التي قامت بها سفارة مصر في جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الماضية، بالتعاون مع السلطات الجنوب إفريقية وكبار مسؤولي الحكومة، وأكاديمية ATIS للطيران المدني في جنوب إفريقيا والجهات الأمنية وأسر الطالبين المصريين مؤمن هيثم كامل جابر وفادي سعيد الهادي محمد محمود الدارسين بالأكاديمية اللذين تم اختطافهما فجر السبت 14 مايو 2022، عن الإفراج عنهما بنجاح مساء الجمعة 10 يونيو 2022.

وذكرت أن سفير مصر في جنوب إفريقيا أحمد الفاضلي استقبل الطالبين المصريين واطمئن على أنهما في حالة صحية جيدة، كما اتصل بأسرتيهما لطمأنتهما.

وقال الفاضلي إن متابعة السفارة لتفاصيل الحادث وتطوراته بشكل يومي قد جرى على أكثر من مستوى، ومع أكثر من جهة، سواء في جنوب إفريقيا أو في مصر، وأن تضافر تلك الجهود أثمر بنجاح عن عملية الإفراج عنهما.

وأوضح الفاضلي أن السفارة فضلت التزام الصمت التام مع وسائل الإعلام منذ وقوع حادث اختطاف الطالبين المصريين حفاظا على سلامتهما ولضمان سير عملية الإفراج عنهما بسلاسة وأمان، مؤكدا أن تسريب أية معلومات حول هذا الحادث وتطوراته كان من شأنه تعريض حياة الطالبين المختطفين للخطر.

وثمن السفير اهتمام السلطات الجنوب إفريقية بهذه القضية على المستويين الرسمي وغير الرسمي، قائلا إن حرص السلطات على إبداء كل سبل التعاون الصادق حول التعامل مع هذا الموقف كان له أثر كبير في حسن وسرعة إتمام عملية الإفراج عن الطالبين المصريين.

هذا، ودعت السفارة الأسر المصرية التي تقرر إيفاد أبنائها للدراسة في جنوب إفريقيا بتوخي الحذر فيما يتعلق بتحركاتهم وتنقلاتهم هناك حفاظا على سلامتهم.

المصدر: RT