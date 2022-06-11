مصر.. وكيل سابق بالأزهر يعلق على واقعة "التبرك ببالوعة" الصرف الصحي بالبحيرة

علق عباس شومان وكيل الأزهر السابق على واقعة تبرك بعض الأهالي ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة، ظنا منهم أنها تشفي الأمراض الجلدية.

وقال شومان، وهو أيضا رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنه إذا "صحت هذه واقعة التبرك بمياه المجاري في البحيرة فهي عبارة عن سفه وتخلف"، مؤكدا أن هذا الأمر "حرام شرعا".

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد وجه الجهات المعنية بالمحافظة، بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق بئر صرف صحي يتبرك بها بعض المواطنين، وتوعيتهم بخطورة هذا الأمر فور.

يأتي ذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عدد من المواطنين في مدينة إدكو يستخدمون مياه الصرف بأحد آبار الصرف المجاورة للمساجد، بزعم أنها تشفى من الأمراض الجلدية، اعتقادا منهم أنها مياه مبروكة تشفيهم من الأمراض.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، برئاسة هشام عابدين، البئر تماما، عقب رفع تراكمات المياه منه، كونة بئر صرف غير رسمي، ولا يتصل بشبكة الصرف الصحي.

المصدر: "صدى البلد"