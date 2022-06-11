تونس.. تمديد تعليق عمل المحاكم ردا على قرار الرئيس قيس سعيد إقالة قضاة

أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس أنه تقرر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 يونيو 2022.

وأكدت أنها اتخذت القرار لعدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35 المتعلق بإقالة عشرات القضاة.

وأضافت التنسيقية أنه سيتم يوم الأحد 12 يونيو إصدار بلاغ تكميلي يتضمن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني، كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.

ووجهت التنسيقية الشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي ودعتهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة.

المصدر: RT